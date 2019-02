El PSC situa el judici de l'1-O com a «evidència del fracàs de la política»

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que el judici de l'1-O és "l'evidencia del fracàs de la política" i per això ha fet una crida al diàleg "paral·lelament a la via judicial". En una roda de premsa posterior a la comissió permanent del partit, Illa ha assegurat que la solució passa pel "diàleg dins el marc de la llei", i per això ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, a esforçar-se perquè tots els partits assisteixin a la taula pel diàleg convocada per aquest dimarts , especialment la CUP, el PP i Ciutadans, que no van assistir a la primera sessió. Illa també ha alertat que estaran "atents" a que el Govern segueixi fent la seva feina durant els judicis, i ha advertit que en cas que s'aturés l'acció de Govern "ho denunciarien".Durant la roda de premsa, Illa ha reconegut que el judici per la causa de l'1-O "té un impacte emocional sobre molts ciutadans i és un moment singular", però ha assegurat que això "no ha d'impedir que el govern faci la seva feina". D'altra banda, i respecte al procés judicial, el secretari d'organització ha afirmat que serà "amb totes les garanties pròpies d'un Estat de dret amb separació de poders com és Espanya".Illa també ha lamentat la manca d'avenços en clau pressupostària, i ha confiat que la no-aprovació "no sigui la cirereta del pastís d'un govern paralitzat, desorientat i dividit". "No ens volem resignar a que sigui una legislatura perduda, però molt ens temem que anem cap aquí amb una acció de Govern que brilla per la seva absència".En aquest sentit, Illa ha emplaçat l'executiu a fer "una acció decidida" i portar a debat els pressupostos. D'altra banda, Illa ha assegurat que "no li consten" reunions entre l'executiu i el PSC per negociar els comptes.

