Els sis detinguts per agressió sexual a Sabadell no passaran a disposició judicial aquest dilluns

Els sis detinguts per la presumpta agressió sexual múltiple a una jove de 18 anys a Sabadell, la matinada d'aquest diumenge, no passaran a disposició judicial aquest dilluns. Així ho han detallat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts, amb edats compreses entre els 21 i 57 anys, es troben actualment a les dependències policials de la policia catalana, després que els traslladessin de la Prefectura de la Policia Municipal de Sabadell aquest diumenge al vespre.Les mateixes fonts han detallat que la denunciant va prestar declaració aquest diumenge a la comissaria dels Mossos de la ciutat, i s'ha obert una investigació per determinar "el seu grau de participació" en el delicte.Les xarxes socials i Sabadell han esclatat contra aquest suposat atac, i han estat moltes les mostres de rebuig. Per ara, des del Moviment Popular Sabadell, el col·lectiu feminista i anticapitalista Justa Revolta i el CDR de Sabadell han convocat una concentració aquest dilluns a les 19 hores a la plaça Sant Roc.

