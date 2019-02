El Govern, satisfet perquè es parli en «termes positius» de Catalunya com va fer Maduro

Hoy acaba el ultimátum de la UE para que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.

La qüestió veneçolana té, també, una derivada catalana. El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha evitat "considerar o valorar" el reconeixement d'Espanya i altres països a Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela. "Aquí nosaltres no hi podem entrar", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa durant l'assemblea de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània al Palau de Pedralbes de Barcelona. Bosch ha demanat "democràcia, drets humans i pau" tant pel país sud-americà com per a Catalunya i "tots els països del món". S'ha referit, això sí, a la menció que Nicolás Maduro va fer sobre Catalunya aquest diumenge en el programa Salvados , dient que estan "satisfets que cada cop es parli més de Catalunya i que es parli en termes positius".Bosch, ha presidit aquest matí l'acte de traspàs de la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, que Catalunya ocupa des de juny del 2017. Ho ha fet acompanyat de la consellera de la Presidència de les Illes Balears, Pilar Costa, que ha agafat el relleu de la presidència rotatòria durant l'Assemblea General de l'ens, i que també ha comptat amb el vicepresident d’Occitània, Guillaume Cros.Durant la presentació del balanç de la presidència catalana, el conseller ha assegurat que "el Govern ha tingut com a objectiu fer Europa", i que malgrat l'excepcionalitat viscuda a Catalunya en aquesta presidència, "l'Euroregió no només ha sobreviscut, sinó que n'ha sortit enfortida". "Durant uns temps hem tingut una situació complicada amb l'aplicació de l'article 155, però hem seguit fent feina incansablement. La nostra convicció europea es fonamenta en els valors que van permetre la fundació de la Unió, i creiem que els esforços de democràcia i participació no han de ser mai castigats, sinó tot al contrari", ha explicat.

