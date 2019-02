L'ANC pressiona el Govern des de la plaça de Sant Jaume: «Què feu per aplicar el mandat de l'1-O?»

Nova acció de pressió de l'ANC al Govern. L'entitat que presideix Elisenda Paluzie es concentrarà els propers 20 dies davant del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i davant del Parlament -quan hi hagi ple-, de dilluns a divendres i de 9 a 21 hores. L'inici de la mobilització ha tingut lloc aquest dilluns al matí a Sant Jaume, on cinc persones han desplegat una pancarta dirigida a l'executiu de Quim Torra: "Què feu per aplicar el mandat de l'1-O?".En una atenció als mitjans, Paluzie ha explicat que l'acció no és per anar en contra del Govern sinó per pressionar-lo i exigir-li que "es comenci a posar les piles", i ha recordat que el seu objectiu és revalidat el mandat de l'1-O.Paluzie, que ha opinat que no es pot esperar "res" del judici de l'1-O perquè la sentència ja està "decidida", ha subratllat que el Govern no explica què està fent per a fer efectiva la independència. En aquest sentit, la presidenta de l'ANC ha preguntat a l'executiu si estan plantejant "solucions alternatives" a escenaris de no negociació amb l'Estat: "Pensar que ens podem quedar tranquils només gestionant l'autonomia i esperant que arribi un referèndum acordat és ser poc realista", ha sentenciat.A Paluzie l'ha acompanyat el coordinador de l'Assemblea Territorial de la Dreta de l'Eixample de Barcelona, Josep Molins, que ha explicat que cada dia una secció de la ciutat s'encarregarà d'organitzar l'acció continuada. "No anem en contra el Govern sinó a pressionar-lo, que és el millor que ha fet sempre l'ANC", ha asseverat.Paluzie ha anunciat aquest dilluns que l'entitat organitzarà, coincidint amb l'inici al Tribunal Suprem del judici de l'1-O , una vintena de mobilitzacions en "una vintena" de ciutats europees, entre elles Brussel·les i Londres. Ha explicat que les concentracions les duran a terme les assemblees exteriors de l'ANC amb l'objectiu d'aconseguir "màxima mobilització i impacte", i que la de la capital britànica es realitzarà a Downing Street -carrer de la residència de la primera ministra- amb el suport del grup parlamentari de Westminster sobre Catalunya.Aquestes accions es duran a terme en paral·lel a les mobilitzacions unitàries que l'ANC realitzarà al costat d'altres entitats i partits independentistes per expressar el seu rebuig al judici a l'1-O. "Som molt conscients que d'aquest judici no podem esperar res: la sentència la tenen decidida" amb la voluntat de reprimir el moviment sobiranista perquè abandoni els seus objectius, ha assegurat Paluzie.

