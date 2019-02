VÍDEO Incendi a la fàbrica on es va produir l'agressió sexual de Sabadell

Els veïns del barri de Can Feu de Sabadell ja havien alertat de la sensació d'inseguretat que els produïa l'ocupació la fàbrica abandonada de Can Feu on aquest cap de setmana s'hi ha produït una presumpta agressió sexual . Aquest mateix cap de setmana s'hi va produir un incendi, que va obligar a desplaçar diverses unitats dels Bombers.El darrer incendi es va registrar aquest diumenge, a les 16.54 hores. Un avís va alertar de fum procedent de l'interior de la nau, on els Bombers van destinar fins a quatre dotacions. En les tasques d'extinció van trobar l'interior de la nau buida, amb cartrons, fusta, roba i deixalles, però amb ningú a l'interior.Anteriorment, però, els Bombers ja van haver de treballar en aquesta mateixa nau. Va ser el dia 22 del passat mes de gener, quan es va rebre un avís d'un incendi, en aquell cas provocat per una foguera a l'interior de la nau. Les vuit persones que hi havia dins del recinte no van necessitar atenció ni per intoxicació de fum ni per cremades, i va ser necessari desplaçar-hi tres dotacions dels Bombers.La sensació d'inseguretat, però, no es deriva únicament de les activitats que es puguin dur a l'interior de la fàbrica. Una lectora dei veïna del barri, Mercè Roig, ja va alertar al 2016 de l'estat ruïnós de l'antiga fàbrica. En aquell cas alertava de la mala seguretat dels elements de la façana, amb una balconada amb fustes que perillaven i que semblava que podien caure en qualsevol moment.Els veïns ja han demanat a l'Ajuntament una reunió per abordar les darreres novetats derivades dels fets d'aquest cap de setmana, a l'espera de poder tenir novetats vinculades a la seguretat al barri.

