Ultres cremen símbols d'homenatge als presos a Lledoners

Un grup d'ultres espanyolistes ha retirat i cremat els símbols d'homenatges als presos polítics que encara hi havia davant de la presó de Lledoners, després del trasllat a Madrid dels dirigents independentistes empresonats. L'acció l'ha publicitat la plataforma també ultra Democracia y Unidad Española, que presideix el bagenc Jaume Vizern.En el vídeo es mostra com diversos individus arrenquen alguns dels símbols de suport als presos i posteriorment els cremen en una foguera. Durant la crema s'intercalen imatges dels actes que els independentistes han organitzat durant aquest any al pla de Lledoners.Tot apunta que els fets haurien tingut lloc divendres al vespre, després del trasllat dels líders independentistes . Durant el cap de setmana s'han agrupat diferents voluntaris independentistes per netejar la zona.

