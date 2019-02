​La Batalla de les Flors de València i els Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig, declarats Festa d'Interés Turístic

La Generalitat ha aprovat concedir la declaració de Festa d'Interés Turístic Autonòmic a la Batalla de les Flors de València, a les festes patronals i de Moros i Cristians de Sant Vicent del Raspeig (el Camp d'Alacant), al Corpus Christi de València i a la Fira de Sant Antoni de Muro d'Alcoi (el Comtat de Cocentaina), segons publica el Diari la Veu. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha signat les resolucions corresponents perquè aquestes celebracions comptin, a partir d'aquest moment, amb el títol honorífic de Festa d'Interés Turístic Autonòmic, per la qual cosa passaran a formar part del Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic valencià, ha indicat la Generalitat en un comunicat.Colomer ha valorat aquests últims reconeixements i ha agraït el treball que duen a terme els municipis i entitats que contribueixen a aquestes celebracions. "Les nostres festes i tradicions són els grans esdeveniments de la comunitat valenciana que hem de posar en valor perquè ens ajuden a posicionar-nos com un mercat atractiu, amb opcions molt diverses per a atraure visitants", ha dit.En aquest sentit, ha apuntat que "Turisme Comunitat Valenciana treballa perquè les festes es converteixin en una proposta de valor, que sumi rellevància i atractiu a la destinació comunitat valenciana". A més, ha assegurat que "vindre a conèixer les diferents formes de celebració i preservació de les tradicions és, sens dubte, una experiència única que es pot oferir als diferents mercats nacionals i internacionals; una oportunitat per a experimentar la forma de vida i hospitalitat valencianes".

