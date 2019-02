El govern espanyol impedeix a TV3 seguir el judici davant del Suprem malgrat tenir els permisos

TV3 no podrà seguir el judici de l'1-O des de davant del Tribunal Suprem. La televisió pública catalana tenia permís de l'Ajuntament de Madrid per muntar una estand cobert de 25 m2 per col·locar-hi un estudi des d'on informar del judici, que arrencarà el dia 12. El govern espanyol, de la mà del ministeri d'Interior, ho ha bloquejat esgrimint motius de seguretat, tal com ha informat El Español D'aquesta manera, ni TV3 ni cap altra mitjà podrà situar-se a la plaça Vila de París, a pocs metres del Palau de Justícia, per informar del judici amb testimonis i experts, ni tampoc dur a terme debats o entrevistes a les portes del Suprem.L'argument principal de Fernando Grande-Marlaska és la seguretat. L'entorn del Suprem ha estat declarat perímetre de seguretat, i això xoca amb la concessió del permís que Manuela Carmena va donar a la televisió catalana. La comissaria especial de la policia espanyola, de què depèn la seguretat del Suprem, considera que és tenir els mitjans a les portes de l'alt tribunal és incompatible amb les exigències de seguretat en un lloc on es preveuen concentracions i manifestacions durant el judici. La vista oral començarà el dia 12 de febrer, dimarts. Cada dia de judici els presos seran traslladats des de les presons de Soto del Real (els homes) i Alcalá Meco (les dones) per declarar davant del tribunal. En la interlocutòria del Suprem on es fixava la data, també s'argumentava que l'alt tribunal no permetrà observadors internacionals argumentant que tothom qui ho vulgui podrà seguir en directe el judici per la televisió.

