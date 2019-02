Sánchez reconeix Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela

Hoy acaba el ultimátum de la UE para que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dilluns a la Moncloa per reconèixer Juan Guaidó com a "president encarregat" de Veneçuela. Ho ha fet un cop ha expirat el termini de vuit dies que va donar a Nicolás Maduro perquè convoqués eleccions presidencials democràtiques. "Arribat aquest dia, el govern d’Espanya anuncia que reconeix Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela", ha dit abans d’assegurar que Guaidó és el president legítim per la seva condició de president de l’Assemblea Nacional En tot cas, Sánchez ha advertit que Guaidó ha de "convocar unes eleccions en el menor termini possible" que siguin "lliures, democràtiques i sense exclusions", i en què els veneçolans puguin votar "sense pors ni amenaces". El president espanyol ha afirmat que la comunitat internacional n'haurà de respectar el resultat i haurà de verificar que les eleccions se celebrin amb totes les garanties democràtiques.També ha refermat la disposició de l’Estat “a col·laborar i treballar amb altres països, com el grup de Lima” i per això promourà al si de la UE “un pla d’ajuda humanitària per pal·liar urgentment la greu situació que s’hi viu”, perquè les víctimes del règim de Maduro “és el propi poble veneçolà”.També ha recordat que el govern espanyol ha apostat pel multilateralisme com a solució indispensable per a una solució pacífica a Veneçuela i manté una posició “consensuada” amb diversos països europeus, i ha apuntat que pròximament contactarà amb altres governs que “vulguin sumar esforços” per desenvolupar la seva posició.Segons han informat diversos mitjans, el reconeixement d'Espanya fa pensar a Brussel·les que provocarà un efecte en cadena que portarà la resta de països de la UE a reconèixer Guadió com a president. De fet, França i Suècia ja l'han reconegut també fa pocs minuts. Davant l'ultimàtum d'Espanya, Maduro ja va dir que no convocaria eleccions perquè ja estaven previstes per 2024.Ahir, el president veneçolà va parlar d'aquesta exigència de Sánchez en una entrevista a La Sexta. Va deixar clar que no accepta ultimàtums de ningú i va dir: "És com si jo digués: 'Li dono set dies a la UE per reconèixer la república de Catalunya i si no prendrem mesures".Maduro va acusar Sánchez de "farsant" i el va instar a convocar eleccions. També va assegurar que el president espanyol acata la política internacional nord-americana de Donald Trump i "repeteix la història" de José María Aznar: "Fa vergonya. Està avançant per la dreta a Aznar i s'agenolla davant Trump".

