Jutjats d'arreu de Catalunya es lleven plens d'escombraries

Els #CDRenXarxa no podem normalitzar la situació.



Aviat començarà el #judiciFARSA i la sentència ja està escrita.



Volen empresonar tot un poble.



Davant aquest atemptat contra l'estat de dret, ens mantenim fermes i mobilitzades.#QuinaMerdaDeJustícia #TombemElRègim pic.twitter.com/8mE2V1zoj4 — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 4 de febrer de 2019

"Merda de Justícia" ha estat el lema triat pels Comitès de Defensa de la República (CDR) aquesta matinada en una acció coordinada a la majoria de jutjats de Catalunya, per protestar pel que anomenen "judici farsa" contra els presos polítics catalans per part dels tribunals espanyols, que s'iniciarà aquest proper dimarts, 12 de febrer.Consideren que la sentència ja està escrita i que volen empresonar tot un poble. És per això que demanen no normalitzar la situació: "Davant aquest atemptat contra l'estat de dret, ens mantenim fermes i mobilitzades", han dit a través de les xarxes socials.Aquí teniu un recull de les accions dutes a terme arreu del territori

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor