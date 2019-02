VÍDEO Maduro respon Sánchez: «És com si jo obligués la UE a reconèixer la república catalana»

Hoy acaba el ultimátum de la UE para que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha respost amb duresa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que li va posar un ultimàtum -que acaba avui- per convocar eleccions amb l'amenaça, si no, de reconèixer com a president Juan Guaidó.En una entrevista a Salvados, Maduro ha dit: "És com si jo digués: 'Li dono set dies a la UE per reconèixer la república de Catalunya i si no prendrem mesures". I ha afegit: "No acceptem ultimàtums de ningú".Maduro ha acusat Sánchez de "farsant" i l'ha instat a convocar eleccions. També ha assegurat que el president espanyol acata la política internacional nord-americana de Donald Trump i "repeteix la història" de José María Aznar: "Fa vergonya. Està avançant per la dreta a Aznar i s'agenolla davant Trump".

