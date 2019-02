Lleida i Mollerussa han estat diverses hores sense bombers aquest cap de setmana

La situació dels Bombers a la demarcació de Lleida ha arribat al col·lapse. Les ciutats de Lleida i Mollerussa han estat diverses hores sense cap efectiu durant aquest cap de setmana. Personal del cos ha informat a aquest diari que per cobrir els mínims serveis s'ha hagut de desplaçar un vehicle autobomba d'Igualada amb quatre bombers al parc de Lleida i un altre de Cerdanyola a Mollerussa amb tres efectius.En aquest context, els bombers han indicat que la recerca de la dona de les Borges Blanques s'ha hagut de fer per etapes atès l'incendi que s'ha declarat a la planta termosolar de la capital de les Garrigues, que s'ha hagut de cobrir amb els pocs professionals que hi havia."La recerca s'ha reprès a partir de les set, però no s'ha pogut cobrir des de bombers amb l'eficàcia que determinen les Instruccions Operatives per aquest tipus de servei, degut a la manca de personal", apunten els bombers, que carreguen contra la inacció del Govern de la Generalitat. Aquesta situació arriba després que els bombers voluntaris hagin denunciat l'escenari crític que viuen els parcs lleidatans.

