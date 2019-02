Els veïns havien alertat que vivia «gent estranya» a la fàbrica de Sabadell on es va produir l'agressió sexual

“La mateixa gent que ocupa la fàbrica solen ser a la plaça Cambó, més amunt, on es troben per beure, i fins i tot han atracat persones allà”, explica Farràs. A més, darrerament hi ha hagut un increment de cotxes oberts a la zona.

L’Associació de Veïns de Can Feu de Sabadell havia alertat l’Ajuntament i la Policia Municipal de Sabadell de l’ocupació de la fàbrica abandonada on aquest diumenge de matinada s’ha produït una agressió sexual . La víctima ha estat una noia de 18 anys, motiu pel qual la Policia Municipal ha procedit a la detenció de sis homes que eren a l’interior de la nau, situada al número 36 del carrer Germans Farguell, mentre que els Mossos d’Esquadra han iniciat una investigació.Els veïns, però, ja feia temps que havien posat en alerta les autoritats sabadellenques. Aquesta és una antiga nau tèxtil, com tantes que hi ha a Sabadell, que va quedar abandonada fruit de l’embat de la crisi del sector. Tot i que ara és propietat de Solvia, la nau va ser ocupada des de fa vora dos anys, amb tot tipus d’activitats a l’interior que han intranquil·litzat els veïns de l’entorn.“La gent que hi ha és estranya i fa una mica de por, són gent sense sostre que ja quan van arribar van originar algun incident, van robar algun veí, i per això vam alertat l’Ajuntament que a dins s’hi feien activitats estranyes, molts cops feien foc i hi entrava i en sortia gent”, explica en declaracions aCarme Farràs, presidenta de l’Associació de Veïns de Can Feu. La portaveu veïnal assegura que la gent que freqüenta l’indret són d’estètica àrab, i que amb molts ja se saluden amb la gent del barri perquè comparteixen el dia a dia.L'entorn on es troba la fàbrica s'ha convertit en un espai lúgubre. “La fàbrica fa por”, afegeix Farràs, un espai lúgubre que forma part d’un entorn urbà amb poca llum i per on, sobretot de nit, no hi sol passar ningú. A més, la presidenta de l’associació assenyala que dijous passat van traslladar als representants del Districte el malestar per la brutícia al barri, on just davant de la fàbrica hi ha una sèrie de contenidors on s’hi pot trobar de tot.Aquest mateix dilluns espera poder-se reunir amb l’Ajuntament per abordar la qüestió i demanar mesures per garantir la seguretat dels veïns del barri.

La fàbrica abandonada on s'ha produït l'agressió sexual. Foto: GoogleMaps

