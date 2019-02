Condemna unànime de Sabadell contra la presumpta agressió sexual

El més ferm rebuig a l’agressió sexual que s'ha produït a la nostra ciutat. Cap agressió sense resposta. Tot l'acompanyament i el suport a la víctima des de l'@Aj_Sabadell https://t.co/RhFxwBwaZa — Maties Serracant (@mserracant) 3 de febrer de 2019

El més ferm rebuig a l’agressió sexual que s'ha produït a la nostra ciutat. Cap agressió sense resposta. Tot l'acompanyament i el suport a la víctima des de l'@Aj_Sabadell https://t.co/RhFxwBwaZa Indignació màxima.

Acabar amb la violència masclista i les seves causes és un deure col·lectiu urgent. Tot el suport a la víctima i a la seva família. https://t.co/6F4Dr8KAjQ — Joan Berlanga (@JoanBerlanga) 3 de febrer de 2019

— Juli Fernàndez 🎗 (@julifernandez) 3 de febrer de 2019

Dolor y rabia ante cualquier ataque a una mujer. Sabadell debe ser un ejemplo de firmeza contra la violencia machista. El ayuntamiento debe estar al lado de la familia y ejercer su papel de acusación. Si tocan a una nos tocan a todas. — Marisol (@MarisolGuanyem) 3 de febrer de 2019

Indignado ante esta noticia, todo el apoyo a esta joven. Como ciudad seguro que daremos una respuesta, y esperando que la justicia actúe como tal ante la gravedad de la denuncia. https://t.co/ZE9MCXW3vH — Adrián Hernández (@moyano83) 3 de febrer de 2019

Quiero trasladar todo mi apoyo a la joven de #SABADELL Agradecer a la pareja que la atendió cuando huía de la agresión sexual múltiple. Debe haber juicio rápido y sentencia. Si son de aquí PPR, si son de fuera, expulsión inmediata. Tolerancia 0. Éstos también son #manada . — Esteban Gesa Para (@EstebanGesa) 3 de febrer de 2019

Des de la Crida volem mostrar el nostre més rotund rebuig als fets ocorreguts aquesta matinada a #Sabadell. Aquest nou episodi és una mostra més de la violència masclista generalitzada i sistemàtica. Cal una resposta ferma i un urgent canvi estructural.https://t.co/cujmwI5C7E — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) 3 de febrer de 2019

El nostre més ferm rebuig a l'agressió masclista d'aquesta passada matinada a #Sabadell.

Cal eradicar la violència masclista de la nostra societat i superar aquesta xacra que atempta contra les llibertats de la meitat de la població!

Tot el nostre suport a la víctima i família. https://t.co/X6WLyZVZGr — EnComúPodemSabadell (@ECPSabadell) 3 de febrer de 2019

Mostrem tota la nostra solidaritat amb la víctima d'una agressió sexual ocorreguda aquesta matinada a #Sabadell. També manifestem tot el nostre rebuig amb aquests menyspreables fets i exigim que la justícia prengui totes les mesures corresponents contra els autors. @DonesERC_SBD https://t.co/UfZ3sTs7vs — Esquerra Sabadell🎗️ (@Esquerra_sbd) 3 de febrer de 2019

Contra totes les violències masclistes! Volem ser lliures i viure segures! Si ens toquen a una ens toquen a totes! https://t.co/aDlmz6tphg

— Junts Per Sabadell (@JuntsXSabadell) 3 de febrer de 2019

Màxima ràbia davant la notícia d'una violació múltiple a la nostra ciutat. No romandrem de braços creuats: respondrem juntes i amb contundència. No deixarem cap agressió sense resposta. Estigueu atentes a les convocatòries.#AutodefensaFeministahttps://t.co/KTJpOTzz0X

— Moviment Popular de Sabadell (@MPSsabadell) 3 de febrer de 2019

⚠️Aquesta matinada han detingut a sis homes per haver violat una dona de 18 anys al barri de Can Feu.⚠️

Convoquem demà 04 de febrer a les 19h a la plaça Sant Roc en rebuig a les agresions masclistes i en solidaritat amb la dona agredida.

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA pic.twitter.com/5VsBVbZ3Ie — Justa Revolta ♀ (@justa_revolta) 3 de febrer de 2019

Davant les informacions aparegudes a la premsa sobre una presumpta agressió sexual múltiple a la ciutat de #Sabadell, l’@icasbd vol manifestar el seu rebuig a qualsevol forma de violència i es posa a disposició de la víctima a través de la seva comissió de @vido_icasbd pic.twitter.com/BnCaJK2M0P — Advocats Sabadell (@icasbd) 3 de febrer de 2019

Des de que s'ha conegut la denúncia presentada per una jove, aquest diumenge, per una suposada agressió sexual múltiple a Sabadell , les xarxes socials han començat a bullir amb missatges de repulsa, a més d'afirmacions de suport per a la víctima. L'alcalde de la ciutat, Maties Serracant, ha manifestat "el més ferm rebuig" i ha avisat que "cap agressió sense resposta".Però no ha estat l'única expressió, els tres tinents d'alcalde del consistori, Joan Berlanga, Juli Fernàndez i Marisol Martínez han mostrat la seva "indignació" i "ràbia" per aquests fets. Però també regidors del ple municipal, com el portaveu de Cs, Adrián Hernández.Però no només a títol individual, els partits polítics sabadellencs han carregat contra l'agressió i també institucions de la ciutat com l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, així com d'altres moviments que ja han començat a fer una crida per una concentració aquest dilluns a la plaça Sant Roc.

