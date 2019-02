Un antic rector de Constantí va abusar de nens durant dècades, entre ells el bateria d'Els Pets

L'antic rector de Constantí, Pere Llagostera, va abusar de nens durant dècades. En una entrevista a El Periódico , una de les víctimes, Joan Maria Ramon, ha explicat els atacs sexuals que van patir els escolans en excursions al Pirineu.Uns fets confirmats al mateix diari per altres afectats, entre els quals hi ha el bateria de 'Els Pets', Joan Reig, que ha revelat que la cançó Corvus és autobiogràfica: ell també va patir abusos per part del mateix mossèn. Llagostera, que va morir el gener del 2017, havia estat en contacte amb nens de la població durant més de tres dècades. Segons assegura Ramon, el mossèn va abusar d'"una desena de menors" des de finals dels seixanta fins a finals dels vuitanta.

