Artadi surt al pas de les acusacions de col·laboradora del 155

Menteix (cap sorpresa amb aquesta gent). La meva unitat MAI va rebre cap instrucció durant el 155. I jo MAI vaig parlar amb ell ni ningú altre de l’Estat sent directora general de la Generalitat. https://t.co/IXzqsFBi48 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 3 de febrer de 2019

Elsa Artadi ha respost a Twitter les afirmacions de Roger Bermúdez de Castro, anterior secretari d'Estat d'Assumptes Territorials del govern de Mariano Rajoy, que afirmava que l'actual consellera de Presidència i Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, van facilitar i col·laborar amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.En el tuit, Artadi, que també prepara el salt a la candidatura de Joaquim Forn com a número 2 per a l'alcaldia de Barcelona, assegura que "la seva unitat mai va rebre cap instrucció en l'aplicació de l'article 155 i que mai va parlar amb Bermúdez". La consellera de Presidència ha respost així a un tuit -ja esborrat- d'Adrià Alsina, un dels integrants de la candidatura de Jordi Graupera per a Barcelona.Les afirmacions de l'anterior secretari d'Estadi han estat realitzades en una entrevista que ha publicat avui l'ABC on afirma que Artadi i Aragonès "van ser col·laboradors admirables" i Josep Lluis Cleries, senador i portaveu de Convergència, va "estar sempre al seu costat i va ser un cavaller".

