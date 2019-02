En relació als fets ocorreguts durant el matí d’ aquest diumenge, quan una noia de 18 anys s’ha personat a Policia Municipal per denunciar que havia estat víctima d’una agressió sexual per part d’un grup d’homes, l’Ajuntament de Sabadell vol informar que: (OBRIM FIL) — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) 3 de febrer de 2019

Els Mossos investiguen una agressió sexual múltiple a Sabadell, després que una noia de 18 anys hagi denunciat els fets aquest diumenge al matí. La Policia Municipal ha detingut sis homes com a presumptes autors de l'agressió múltiple i la policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació.L'Ajuntament de Sabadell ha confirmat les detencions a través del seu compte de Twitter i ha volgut mostrar el seu rebuig a l'agressió sexual, a banda de posar-se a disposició de la víctima. "Es realitzaran totes aquelles gestions legals que es considerin pertinents per combatre les agressions i lluitar per una ciutat lliure de sexisme i de violències masclistes i lgtbifòbiques", assegura el consistori.

