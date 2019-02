Talls de llum i arbres caiguts entre els desperfectes per la forta ventada a les Terres de l’Ebre

Talls de llum, en bona part nocturns i deixant les calefaccions inoperants en ple hivern, arbres caiguts, i altres desperfectes sobre els elements de la via pública han estat alguns dels efectes que la forta ventada ha provocat en les últimes 24 hores a les Terres de l'Ebre, d'on han sortit la majoria de trucades rebudes pel telèfon d'emergències 112.​Ahir dissabte, poblacions com Rasquera es van quedar hores sense llum, o bé amb el subministrament afectats per talls continuats, durant bona part de la tarda i nit, amb els conseqüents perjudicis que això ocasiona, tant als establiments comercials i de restauració, com també als particulars. I és que quedar-se sense calefacció, en una època de l'any especialment freda, resulta molt enutjós, i més en una zona que és la gran productora energètica de Catalunya. "És una vergonya tenir aquest servei en ple segle XXI, no hi ha compassió de deixar a la gent sense llum i per tant sense calefacció amb aquestes temperatures", afirma Joan Pellissa, primer tinent d'alcalde de Rasquera. L'Ajuntament té previst presentar aquest dilluns una queixa a Consum per la situació viscuda la tarda i nit de dissabte.Aquest diumenge els talls han afectat també altres zones, per exemple a la partida de la Vall, al camí de Mianes, del terme municipal de Masdenverge. Aquí han estat hores i hores, des d'ahir, fins que aquesta tarda un veí que havia treballat a Fecsa ha localitzat un fusible en mal estat en les instal·lacions elèctriques i ha pogut avisar als tècnics que estaven buscant el punt de l'avaria des del matí.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'estació meteorològica de Mas de Barberans s'ha assolit una ratxa màxima de vent de 104 km/h.Arreu de Catalunya, els Bombers de la Generalitat han atès 134 avisos relacionats amb l'episodi de fort vent des que es va activar l'alerta del pla Ventcat, aquest dissabte al matí, i fins aquest diumenge a les 12 del migdia, la majoria s'han rebut de les comarques de Girona i les Terres de l'Ebre. Gran part de les sortides que han fet els efectius d'aquest cos han estat per caiguda d'arbres, sanejaments de façana i risc de caiguda d'algun element de la via pública. Protecció Civil ha informat a través de les xarxes socials que el telèfon d'emergències ha rebut fins a la una del migdia 148 trucades en tot l'episodi i ha alertat que "es manté la previsió de fort vent a la meitat nord i al sud de Catalunya fins a la propera matinada.Entre les vuit del vespre de dissabte i les dotze del migdia d'aquest diumenge els Bombers han atès 52 avisos. 25 d'aquests de la regió d'emergències de Girona, 11 de les Terres de l'Ebre, 4 de Lleida, 4 de Tarragona, 4 de l'àrea metropolitana sud i dos de l'àrea metropolitana nord.Paral·lelament, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a la una del migdia d'aquest diumenge 148 trucades, la majoria s'han rebut des del Baix Ebre (42), el Montsià (24), l'Alt Empordà (20), el Baix Penedès (9) i el Baix Empordà (6). Roquetes i Tortosa són els municipis des dels quals s'han rebut més avisos, 13 des de cadascun; els segueixen la Sénia (8), Ulldecona (6), el Vendrell (6) i Santa Barbàra (5).

