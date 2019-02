Localitzen en un canal el cos sense vida de la professora de les Borges Blanques

El cos sense vida de Núria Borràs ha estat localitzat aquest diumenge a la tarda al canal de Seròs després d'hores de recerca.La dona, de 39 anys i veïna de Borges Blanques, havia desaparegut el passat divendres a la nit després de sortir de festa amb uns amics a la ciutat de Lleida i s'hauria accidentat, segons les primeres hipòtesis, en el trajecte entre la capital del Segrià i el municipi on vivia.El cadàver s'ha trobat dins del seu propi vehicle, la qual cosa fa pensar que el mòbil del succés és el d'un accident que s'hauria produït de matinada. Natural de Castelldans (Garrigues), Borràs treballava com a professora de literatura catalana a l'Institut Montsuar de Lleida i era coneguda a la seva comarca per ser una de les líders dels comuns.La seva desaparició ha mobilitzat aquest diumenge desenes de persones i ha activat els serveis d'emergència, que han treballat durant tot el matí per trobar la dona. Per facilitar la seva localització, els Mossos d'Esquadra han demanat que es rebaixés el volum d'aigua del canal on finalment se l'ha trobat sense vida.

