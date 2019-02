Rull denuncia les greus condicions dels presos a Soto del Real

1400 km for 40 minutes of pane = SHAME pic.twitter.com/9CiYkCiJpR — Ass. Catalana pels Drets Civils (@ACDretsCivils) 3 de febrer de 2019

Sortim de Soto, hem vist @raulromeva i la resta de presos polítics. A través del vidre ens han trasmés que estan ferms i preparats per afrontar el judici. Us envien força per seguir reivindicant els nostres drets. pic.twitter.com/ASra1gR5ny — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) 3 de febrer de 2019

Després de veure les condicions de Soto del Real, la meva admiració cap al @jcuixart i @jordialapreso que hi van haver d’estar tants mesos sols s’ha incrementat de manera contundent. Ens mantenim ferms i forts. Gràcies per ser-hi sempre. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 3 de febrer de 2019

Nou dies abans del judici a l'independentisme al Tribunal Suprem, els familiars dels presos polítics han denunciat les condicions en què es troben els líders independentistes. L'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) ha lamentat aquest diumenge que els presos tornin a estar interns al centre penitenciari de Soto del Real, a Madrid.En una publicació a Twitter, l'entitat impulsada pels familiars dels presos ha titllat de "vergonya" haver de fer un viatge fins a la capital espanyola de 1.400 quilòmetres per comptar amb una visita de "40 minuts" a través d'un vidre."A través del vidre ens han transmès que estan ferms i preparats per afrontar el judici", ha indiciat Diana Riba, parella de l'exconseller d'Acció Exterior Raül Romeva.L'exconseller Josep Rull ha escollit la mateixa expressió per transmetre l'estat d'ànim dels presos polítics. Rull ha assegurat que després de veure "les condicions de Soto de Real", la seva admiració cap al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de la Crida, Jordi Sánchez, s'ha incrementat "de manera contundent", després que hi haguessin d'estar "tants mesos sols".

