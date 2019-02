Una regidora de la CUP de Berga no es presentarà als jutjats per declarar com a testimoni contra l'1-O

La regidora de la CUP de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, ha estat citada pel fiscal per declarar com a testimoni en la causa oberta contra Montse Venturós per la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. Garcia, que hauria de comparèixer aquest dilluns a les 12 del migdia als jutjats de Manresa, ha avançat que no té intenció de comparèixer i que només ho farà quan la cridi la jutge.Així, la regidora segueix els passos de l'exalcaldessa de Berga, que no va presentar-se als jutjats quan va ser citada per aquesta causa. A diferència de Manresa i Moià, on el mateix fiscal va arxivar els casos, la investigació contra Venturós és encara oberta.Tot el procediment contra l'anterior batllessa de Berga va obrir un seguit de preguntes per com l'administració enfocaria la causa i les seves funcions. A

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor