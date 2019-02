Accident mortal a l'N-340 a l'Ampolla

Aquest diumenge a la tarda ha tingut lloc un greu accident a la carretera N-340 a l’Ampolla, per la topada frontal de dos turismes, que ha provocat una víctima mortal i dos ferits greus, segons les primeres informacions.El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 1096 de la carretera nacional, en sentit nord, poc minuts després de les dues i mitja, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit. El Bombers han desplaçat dotacions dels parcs de l’Ametlla de Mar i l’Amposta al lloc del sinistrel on també han acudit diverses ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques.

