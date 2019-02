Vox anima a fer una pel·lícula d'un dels almiralls que va massacrar Barcelona el 1714

¡Qué pena!



Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones 🤔 https://t.co/NJF4Fo5kOv — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 30 de gener de 2019

📽 No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten.



Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la #EspañaViva 🇪🇸



Así lo explica @Santi_ABASCAL



⬇⬇⬇ pic.twitter.com/IfHOhtI03G — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 2 de febrer de 2019

Les consignes patriòtiques de Vox són ja molt habituals. El partit d'ultradreta de Santiago Abascal no va ser convidat a la gala dels Premis Goya que es va celebrar ahir a Sevilla. El motiu és simple: l'Acadèmia de Cine només convida les formacions que tenen representació al Congrés, cosa que no succeeix actualment amb Vox, i no va considerar pertinent fer-ho. Tot i això, el partit ultra va voler carregar contra aquesta decisió:La demanda de la formació sobre fer una possible pel·lícula de l'almirall Blas de Lezo ha aixecat moltes crítiques, tot i que ha rebut els aplaudiments de posicions molt conservadores. Considerat un "heroi espanyol", és el militar de marina més famós d'Espanya i molt vanagloriat pel nacionalisme de l'Estat.Abascal, que cataloga de "màfia tot allò que envolta els Goya i el cinema espanyol", considera que per què els espanyols tornin a les sales de cinema, els directors i actors haurien de recuperar "les glòries d'Espanya" i no "atacar la història dels seus pares i avis".Així doncs, la proposta de Blas de Lezo és una mesura patriòtica que infla el nacionalisme espanyol, ja que l'almirall està considerat un veritable heroi. El que obvia Vox és que Lezo és un dels participants del setge de 1714 a Barcelona.La feina de l'almirall, des del seu vaixell de guerra, era bombardejar la ciutat i impedir que arribessin recursos per mar, bloquejant el port de la ciutat comtal. La recomanació del líder del partit d'ultradreta sobre Lezo és perquè considera que l'almirall "forma part de la gloriosa història d'Espanya".Certes gestes militars són indiscutibles i el seu domini naval va ser molt important, tot i que diversos historiadors apunten que la seva llegenda està mitificada . Però els gestos populistes i patriòtics, obviant la seva participació al setge de 1714, destil·len un significat diferent. Com el final del perfil que han desenvolupat al diari El Mundo, on rematen la seva lloança a l'almirall , afirmen que "el nacionalisme català el segueix considerant un botifler, ja que és el que té la ignorància". Caldria recordar que es van considerar botiflers als catalans partidaris de Felip V. Blas de Lezo va néixer al País Basc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor