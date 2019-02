ERC assegura que manté el «compromís» amb l'1-O

ERC ha volgut visibilitzar aquest diumenge el seu compromís amb el mandat del referèndum d'autodeterminació de l'1-O. En un acte a Sant Vicenç dels Horts amb la presència d'una trentena d'alcaldes del partit, de l'adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, i del candidat dels republicans a Barcelona, Ernest Maragall, ERC ha reivindicat un front comú "amb el compromís amb les urnes".Els republicans han llegit un manifest que recull el compromís a actuar de manera pacífica, cívica i ferma. També a combatre els atacs als drets de les persones. "Continuarem al costat de les majories democràtiques, de la llibertat i de les causes justes", han afirmat. "L’Estat espanyol ha desfermat una onada repressiva, instrumentalitzant l’aparell judicial i permetent la intimidació d’escamots parafeixistes que han actuat impunement a les nostres places i carrers", han afegit.ERC ha celebrat l'acte a les portes del judici a l'independentisme que començarà el 12 de febrer a Tribunal Suprem. Un judici al qual els republicans asseguren que els presos polítics arribaran "forts, preparats i que serà una oportunitat per refermar els seus principis i valors a favor de la democràcia, la llibertat i la pau". Els republicans han assegurat que el seu objectiu és la República si així ho vol la societat catalana.Durant l'acte, Maragall ha defensat el paper dels alcaldes d'ERC durant l'1-O i, en canvi, ha criticat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "no fes el que tocava" aquell dia.Maragall ha assegurat que si és alcalde de Barcelona farà "tot el que calgui" al servei de la República i del país.

