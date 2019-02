VÍDEO Almodóvar carrega contra Vox als Goya i Abascal el menysprea

Almodóvar, al ser preguntado por Vox: "Es partido de tres letras yo he decido no hablar de él, no nombrarlo. Le niego la existencia" https://t.co/M0cVK4GJ52 #Goya2019 pic.twitter.com/YxvFBGI3ah — Europa Press (@europapress) 2 de febrer de 2019

Pedro Almodóvar no ha tingut pèls a la llengua en carregar contra el partit d'ultradreta Vox a la catifa vermella de la gala dels Premis Goya 2019. El director de cinema manxec, acompanyat de molts dels actors i actrius que han compartit pel·lícules amb ell, va ser preguntat pel partit de Santiago Abascal i aquesta va ser la seva resposta:"Els nego l'existència" és el resum d'Almodóvar per a la formació ultradretana, que va irrompre al Parlament d'Andalusia el passat 2 de desembre amb dotze diputats. Davant d'aquest missatge des dels Goya per part del director de cinema, Santiago Abascal va voler contestar a través de Twitter.El partit d'Abascal no estava entre les formacions polítiques convidades a la cerimònia, ja que només es reserven invitacions als partits amb representació parlamentària. Tot i això, Vox va voler dir la seva i va criticar "les subvencions pels bodrios de pel·lícules que es fan", "la desafecció si no es va amb l'extrema esquerra" i que s'hauria de fer un film de Blas de Lezo. Així va contestar un dels guionistes de la gala.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor