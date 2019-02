«La Vanguardia» i «El Periódico» s'ensorren

Mals temps per a La Vanguardia i El Periódico. Segons l'informe anual de l'oficina de Justificació de la Difusió (OJD) la capçalera del grup Godó ven 22.070 exemplars als quioscos, mentre que el rotatiu del Grup Zeta en ven 32.818. Unes xifres que suposen una davallada respecte de les registrades el 2017. En el cas de La Vanguardia d'un 16,7% i en el de El Periódico del 12,6%.La pèrdua de vendes és la tònica general entre els deu diaris més grans de l'estat espanyol. Entre tots, el descens de diaris venuts respecte del 2017 arriba als 48.755.Més enllà de la venda directa al quiosc, l'OJD també recull dades de subscripcions. En aquest sentit, el diari dirigit per Màrius Carol és el que acumula més subscripcions individuals de l'estat, amb 54.950. Una xifra que duplica la de venda als quioscos. En el cas de El Periódico, el diari dirigit per Enric Hernández només té 6.570 subscriptors.

