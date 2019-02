La jove que busquen a Borges Blanques va sortir de festa a Lleida i no va tornar a casa

Les Borges Blanques s'ha mobilitzat per buscar una jove, Núria Borràs, que va desaparèixer la nit del passat divendres. Després de dos dies sense saber res d'ella, veïns i amics de la noia han iniciat una recerca que s'ha iniciat pels rodals del municipi.



La jove va sortir de festa a la sala “La Manolita” de Lleida i se li va perdre la pista quan va agafar el cotxe per tornar a casa. El vehicle és de la marca Volvo, de color blanc i respon a la matrícula 5228CYL.

El punt de trobada és el parc de Bombers del municipi. Borràs és professora de llengua catalana i literatura a secundària i viu a la capital de les Garrigues i és natural de Castelldans.

En el dispositiu d'aquest diumenge hi treballen un helicòpter, efectius de seguretat ciutadana i dels ARRO dels Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat hi han destinat un helicòpter i tres dotacions terrestres.

Busquem la Núria Borràs. Si sou a prop, serem al Parc de Bombers de les Borges una bona estona encara a l’espera d’instruccions. Qualsevol ajuda serà bona. pic.twitter.com/WsDsVwyBFG — Jordi Calvís 🎗 (@jordicalvis) 3 de febrero de 2019

Els Bombers han fet una crida a la població per participar, aquest diumenge, en un dispositiu de recerca. S'ha citat la gent a les nou del matí al parc de Bombers de les Borges Blanques. Un cop allà i fet el recompte dels voluntaris, unes 200 persones, han distribuït la zona on buscar, des de les Borges Blanques, fins a Lleida.S'han repartit plànols de la zona amb quadrícules marcades. Els voluntaris s'han dividit en grups d'entre tres i cinc persones i a cada grup se li ha assignat una zona, des de camins i carreteres fins a camps. Un dels voluntaris, el Daniel Gros, ha explicat a l'ACN que els han encarregat una zona dels voltants de Juneda. En arribar, han aparcat el cotxe i han decidit anar caminant ja que és una zona oberta amb bardisses. Hi ha anat acompanyat de tres persones més.

