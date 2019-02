L'abat de Montserrat demana perdó a les víctimes dels abusos sexuals

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, s'ha pronunciat per primera vegada sobre els abusos sexuals comesos presumptament pel pare Andreu Soler en la seva homilia d'aquest diumenge. Soler ha volgut demanar "humilment perdó a les víctimes". "Ens solidaritzem amb el seu dolor i oferim el suport de la comunitat", ha dit.L'abat ha assegurat que els fets que estan sortint a la llum "han colpit a tothom". Segons Soler, successos com aquest "ens dolen profundament perquè fereixen i traeixen la confiança" en l'església.El discurs de Soler ha arribat després que Montserrat negués tenir constància dels casos d'abusos sexuals fets públics recentment. El portaveu del monestir, el monjo Bernat Juliol, va assenyalar en un comunicat que no hi havia cap denúncia al respecte.Poca estona abans que Soler pronunciés la seva homilia d'aquest diumenge, el primer denunciant dels abusos, Miguel Ángel Hurtado, ha exigit la seva dimissió. En un acte convocat a la mateixa muntanya, Hurtado ha lamentat els progressius casos que estan sortint a la llum i que el màxim responsable religiós de Montserrat no estigui fent res malgrat que s’està demostrant que el mossèn denunciat “va ser un depredador”.Hurtado també ha criticat la comissió creada per investigar els casos i l'ha acusat de ser "poc transparent".

