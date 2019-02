Un exvicepresident del TEDH critica que el observadors no puguin entrar al judici

El jutge andorrà i exvicepresident del Tribunal d'Estrasburg, Josep Casadevall, ha criticat que Espanya no permeti als observadors internacionals accedir al judici contra l'independentisme que se celebrarà al Tribunal Suprem a partir del 12 de febrer. "Ho trobo fort, seria un tret al peu del Tribunal Suprem", ha assegurat en declaracions a RAC1 Per Casadevall, la presència dels observadors és vital, sobretot quan el cas arribi al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).El jutge també ha afirmat que el president espanyol, Pedro Sánchez, volgués discutir sobre el judici al Suprem durant la seva visita al TEDH el 7 de febrer i que la decisió sobre el cas del Suprem no hauria d'afectar els exiliats.

