Creen un grup de pregària pels presos polítics amb motiu del judici

La carta del grup de pregària



Sr./Sra:



Mitjançant la present volem fer-li saber que un grup de cristians i altres ciutadans de les més diverses edats i ideologies, volem dur a terme una iniciativa totalment oberta, en relació al judici que pròximament se celebrarà a Madrid a l'efecte de jutjar a tots els imputats per l'anomenat cas "Procés".



La iniciativa que durem a terme serà molt senzilla, però esperem que doni grans fruits, ja que consisteix en el fet que tots els dimarts i dijous mentre duri el procediment judicial i fins al dia en què es faci pública la sentència, mantindrem oberta la Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Reus, i concretament la capella del Santíssim durant una hora com a mínim, dedicada a la pregària, perquè Déu il·lumini en veritat i justícia a tots els qui participin en aquest complex, transcendent i històric procediment judicial.



Demanarem a Déu que aporti molta llum i força als magistrats, fiscals, personal de l'Administració de Justícia, advocats, policies, mitjans de comunicació, encausats i per totes les seves famílies.



Pregarem junts davant el Santíssim, amb fermesa, sense descans, dia rere dia, per tots els qui participaran en aquest procediment directament o indirectament, amb la finalitat que Déu ens il·lumini i que tot acabi sota els designis de Crist amb el mínim sofriment i la màxima justícia humana.



Sense més, i volent deixar constància de tot el nostre suport espiritual, rebi una abraçada afectuosa i cristiana des de Reus.



Grup de pregària de Reus amb motiu del judici

A Reus, a 1 de febrer de 2019

El judici de l'1-O arrencarà el 12 de febrer. Els presos polítics, que van ser traslladats a Madrid aquest passat divendres, no estaran sols mentre duri aquest procés judicial i ja s'han començat a crear algunes accions per a donar-los suport.A Reus, uns cristians han creat un grup de pregària per demanar justícia i la defensa dels Drets Humans en el judici dels encausats pel procés català. Els impulsors d'aquesta iniciativa estan convençuts que la força que té la pregària i per això "volem demanar a Déu que sostingui en la veritat i la justícia als presos polítics però també a les seves famílies, als magistrats, fiscals, advocats i periodistes".Mentre duri el judici, el grup es reunirà dos dies per setmana per pregar, concretament els dimarts de 19.30 h a 20 h i els dijous de 9.15 h a 9.45 h. L'acció començarà el dia 5 de febrer, a la parròquia de Sant Francesc d'Assís, de Reus, al carrer Misericòrdia núm. 12.Això no és tot, des del grup es farà arribar una carta a tots els encausats, familiars, magistrats, advocats perquè "sàpiguen que un grup de cristians i altres creients els volem sostenir amb la nostra pregària".

