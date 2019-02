El paper dels familiars, «crucial» per als malalts de càncer

El 4 de febrer es commemora el Dia Mundial contra el càncer i l'Associació Espanyola Contra el Càncer ha volgut aprofitar la data assenyalada per reivindicar la importància de l'entorn familiar per als malalts. La psicooncòloga de l'AECC Teresa López-Fando destaca la importància d'establir una comunicació "oberta" i "honesta" des de l'inici entre les persones que pateixen la malaltia i els familiars per gestionar el dia a dia i perquè tothom pugui expressar les seves necessitats. Fando qualifica de "crucial" l'acompanyament dels familiars a les persones malaltes, en declaracions recollides per l'ACN.Perquè això sigui possible, López-Fando insisteix que les entitats, els psicòlegs i la resta de serveis han de donar les eines a aquests familiars perquè puguin acompanyar la persona que pateix una malaltia. "El familiar ha d'entendre que de vegades les paraules no són necessàries i el que és important és estar al seu costat", diu.La psicooncòloga de l'AECC també demana als familiars que, en la mesura del possible, continuïn amb la seva vida. "Al familiar, el que li agradaria és poder curar el seu ser estimat, però aquest objectiu no es troba a les seves mans i, de vegades, tenen la sensació que haurien de fer més", explica. "Si se centren només en la situació de malaltia, es pot produir el que anomenem l''efecte de claudicació', quan un familiar acaba cremant-se pel constant contacte amb el dolor", afegeix.Per evitar-ho, López-Fando planteja una comunicació oberta com a solució. "El més important és establir uns bons canals de comunicació des de l'inici perquè tothom se senti còmode de compartir els bons i els mals moments", assegura.Davant de tots aquests sentiments ambivalents i d'una situació complexa, la psicòloga de l'AECC assenyala que hi ha familiars que surten reforçats de la malaltia oncològica: "Com en qualsevol crisi familiar, o t'enfonses o continues de la mateixa manera o aprofites el moment per créixer com a persona i, alhora, en la vinculació familiar", conclou.

