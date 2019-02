Meritxell Borràs: «Estar a la presó et fa desconnectar de la realitat»

Deu dies abans de l'inici del judici a l'independentisme al Tribunal Suprem , l'exconsellera de Governació, meritxell Borràs, i l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, van concedir una entrevista al programa FAQS de TV3 en què van valorar les sentències a les quals s'exposen.La Fiscalia demana per tots dos set anys de presó i 16 d'inhabilitació per malversació i desobediència greu, a part d'una multa de prop de 30.000 euros. Mundó va assegurar que tornar a la presó no els fa por però sí que els "emprenya" i va considerar que aquesta possibilitat suposaria un "abús" i un "absurd infinit". Borràs va valorar que estar a la presó "et fa desconnectar de la realitat" i "anar a remolc del que viu la gent al carrer".L'exconsellera de Governació també va assenyalar el doble greuge que, segons assegura, pateixen l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera d'Afers Socials, Dolors Bassa. "Les dones estan soles", va assegurar.Borràs va ingressar al centre penitenciari d'Alcalá-Meco el 2 de novembre del 2017 i 33 dies després va quedar en llibertat després que el jutge Pablo Llarena acceptés una fiança de 100.000 euros. Mundó va estar empresonat durant el mateix període de temps, en el seu cas a Soto del Real.

