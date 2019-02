VÍDEOS Cuixart: «Ens cal més generositat, empatia i sentit d’Estat»

“La paraula ‘unilateralitat’ ara només serveix per llençar-nos-la pel cap els uns als altres. La desobediència civil és un dels instruments més potents per millorar la societat” Jordi Cuixart (@jcuixart) #FAQStherealTV3 ▶️ https://t.co/bZYi7n7LIq pic.twitter.com/lHCVq3KUy4 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 2 de febrer de 2019

“No pot ser que la paraula ‘unitat’ també la rebreguem i ens la tirem pel cap els uns als altres. Ens cal més generositat, empatia i sentit d’Estat” Jordi Cuixart (@jcuixart) #FAQStherealTV3 ▶️ https://t.co/bZYi7n7LIq pic.twitter.com/aCXtxgSc1f — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 2 de febrer de 2019

“El futur d’aquest país no pot quedar en mans d’Estrasburg. La sortida de la presó no depèn de cap sentència sinó de la resolució del conflicte polític” Jordi Cuixart (@jcuixart) #FAQStherealTV3 ▶️ https://t.co/bZYi7n7LIq pic.twitter.com/rv8vUSkYzn — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 2 de febrer de 2019

Jordi Cuixart s'ha explicat per última vegada en un mitja de comunicació abans que comenci el judici a l'independentisme al Tribunal Suprem, el proper 12 de febrer. Ha estat a TV3, al programa Preguntes Freqüents. El president d'Òmnium Cultural ha explicat com entoma l'inici de les sessions, ha justificat com veu la situació actual de l'independentisme i ha detallat quins passos creu que ha de seguir a partir d'ara el procés català. Tot seguit, les 10 frases més destacades de la conversa entre Cuixart i la periodista Cristina Puig, transcrita i emesa aquest dissabte a TV3 "La desobediència civil és un dels instruments més potents per millorar la societat"."Aquí no sobra ningú, però cal facilitar al màxim l'aparició de nous lideratges. Ni la presó ni l'exili poden condicionar els passos a seguir"."La resposta del sobiranisme a les sentències ha de ser tan serena i unitària com contundent. L'Estat ha fracassat perquè ja no pot fer por"."No pot ser que la paraula unitat també la rebreguem i ens la tirem pel cap els uns als altres. Ens cal més generositat, empatia i sentit d’Estat"."Amb el terme 'eixamplar' per bandera ja no anirem enlloc, ens manté estancats"."Tot allò que diguin els polítics que faran, ho han de fer. Si l'1-O va funcionar és perquè la gent va creure en els dirigents polítics, que van desobeir el Tribunal Constitucional i van assumir les conseqüències"."És important que els partits expliquin fins on estat disposats a arribar. Falta nitidesa"."El futur d'aquest país no pot quedar en mans d'Estrasburg. La sortida de la presó depèn de la resolució del conflicte polític"."A partir del moment que et reconeixes a tu com a presoner polític la por s'esvaeix"."Estem parlant de desemmascarar les estructures corruptes de l’Estat que actuen amb connivència dels hereus del franquisme".

