La consellera de Justícia, sobre investir Puigdemont: «Hem de fer coses que es puguin fer»

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha estat clara aquest diumenge sobre la possibilitat d’investir Carles Puigdemont al Parlament. "Hem de fer coses que es puguin fer", ha remarcat Capella, que ha demanat no "distreure’s" de la situació actual. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio ha assegurat que no pot "assumir" que la sentència del judici de l’1-O que arrencarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem "estigui escrita".



Segons Capella, els presos -ja traslladats a Madrid- "no renuncien" a guanyar el procediment, malgrat com ha anat la instrucció i la presó preventiva dels últims mesos. La dirigent d’ERC ha indicat també que no és una "ximple", en referència a si s’haurien hagut d’obrir les portes de les presons mentre els encausats eren a Lledoners, Mas d’Enric i Puig de les Basses. "En una República efectiva no tindríem presos polítics", ha assenyalat la consellera de Justícia.

Capella ha defensat les tasques del Govern i ha ressaltat que la situació és "excepcional". "Estem aguantant les institucions", ha remarcat.

