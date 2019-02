VÍDEO Això és el que hauria dit Pilar Rahola si hagués pogut anar al Suprem

El 12 de febrer començarà el judici a l'independentisme. Mariano Rajoy, Artur Mas, Cristóbal Montoro i Soraya Sáenz de Santamaría, entre altres, compareixeran com a testimonis. Qui no ho farà és la periodista i escriptora Pilar Rahola, a la qual el Suprem considera "prescindible" . Aquest dissabte, en el seu espai al FAQS, ha explicat què hagués declarat si hagués hagut de comparèixer al Suprem.Rahola detalla que no sabia el motiu pel qual l'havien cridat i assegura que hagués parlat "obertament" que els líders independentistes estan sent jutjats en un judici "farsa" per una justícia "falsa" que han portat a Catalunya "a una situació d'injustícia brutal". Als de Vox, la periodista i escriptora els hagués etzibat que forma part "d'un grup de molta gent" amb familiars afusellats pel franquisme i per "les idees que ells representen".

