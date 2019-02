L'acudit de Buenafuente sobre Puigdemont que ha irritat l'independentisme

Andreu Buenafuente i Silvia Abril, parella d'humoristes i també sentimental, han entomat el repte aquest dissabte de presentar la gala dels Premis Goya 2019, que ha tingut El Reino i Campeones com a grans vencedores . Més enllà dels premis, els reconeixements i els discursos, la nit de dissabte també va constatar que el cinema espanyol ha decidit girar l'esquena a la situació dels presos polítics.Malgrat això, Buenafuente i Abril sí que van fer bromes sobre el procés català. Concretament, sobre l'exili de Carles Puigdemont. Tot just començar la gala, que també comptaria amb una espectacular actuació de Rosalía amb l'Orfeó Català i un discurs - el de Jesús Vidal - que marcarà una època, els dos presentadors van repartir el premi inventat a la Millor Pel·lícula estrangera per al president a l'exili. Puigdemont apareixia en pantalla amb un llaç groc gegant i aixecant quatre dits de la mà dreta fent el símbol de la senyera. L'acudit no ha tingut bona rebuda entre l'independentisme, que l'ha criticat durament a través de les xarxes socials.

