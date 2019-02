VÍDEO L'emotiu discurs de Jesús Vidal, l'actor revelació discapacitat dels Premis Goya 2019

Jesús Vidal: "Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como Mejor Actor Revelación a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! ¡Muchísimas gracias!". #Goya2019 pic.twitter.com/soJccOUb40 — La 1 (@La1_tve) February 2, 2019

Un discurso para no olvidar. Jesús Vidal ha hablado esta noche a nuestros corazones y ha remarcado tres palabras que nunca deben desaparecer de nuestra cabeza: inclusión, diversidad, visibilidad. Suscribo sus palabras de principio a fin. ¡Emocionado! ¡Sois campeones!#Goya2019 https://t.co/FP0JmqSymX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 2, 2019

Campeones és la guanyadora del premi a la millor pel·lícula dels Goya 2019. En una gala on la gran triomfadora ha estat El reino de Rodrigo Sorogoyen, amb set estatuetes de tretze a les que optava, aquesta pel·lícula d'esports i discapacitats ha robat el cor la gran majoria de persones que l'ha vista i dels acadèmics del cinema espanyol.Jesús Viadel ha estat un dels protagonistes de la nit, guanyant el premi a millor actor revelació, davant d'una gran competencia. El seu discurs ha durat cinc minuts però han valgut la pena.Ha donat les gràcies per l'oportunitat, ha enviat un missatge de visibilitat i normalitat per a les persones discapacitades que volen treballar en el món del cinema. Ha agrait la feina dels que van crear Campeones, als seus companys de repartiment, al director Javier Fesser i sobretot a la seva família, amb un missatge potent: "jo voldria tenir un fill com jo perquè he tingut uns pares com vosaltres".L'ovació ha estat pletòrica i moltíssimes personaltiats del món del cinema, de les arts o fins i tot de la política l'han volgut felicitar. El president del govern espanyol, Pedro Sanchez, s'ha volgut afegir a les felicitacions a través de Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor