El relat del judici

Els presos polítics ja són a Madrid i el judici a l'independentisme ja té data. Començarà el 12 de febrer i a NacióDigital ho tenim ja tot a punt amb un especial que inclourà noves firmes i formats a més de tota la informació al minut a minut i en detall, l'anàlisi més reposada i l'opinió més intencionada. Comptarem amb experts que ens ajudaran a entendre què passa i perquè i els nostres periodistes seran a Madrid, al Tribunal Suprem. Ens bolquem en el judici -si rebeu el Despertador per correu, tindreu també una edició de nit per saber què ha donat de si el dia- perquè s'hi juga el futur polític de Catalunya. Les forces independentistes hi arriben sense unitat estratègica però necessiten que, del que passi al Suprem, en surti un relat que els duri fins que s'obri la propera "finestra d'oportunitat" per fer efectiva la república.Els acusats no afronten tècnicament la seva defensa perquè el propi Suprem ha volgut que el procés sigui polític. Així ho han fet evident les ombres de la instrucció que us expliquen. La del judici serà també la batalla del relat. Entre una Espanya que intenta presentar-se com un estat de dret sense arestes i amb totes les garanties i el qüestionament obert que se'n fa des de Catalunya . Sobre això no us perdeu les opinions de Germà Capdevila Jordi Muñoz . En els pròxims dies anirem publicant informacions que us ajudaran a situar-vos però us en deixo tres d'per anar ben servits: la guia del judici , el diccionari de termes jurídics el perfil del jutge Marchena , que presidirà el tribunal i que no és un conservador a l'ús però tampoc convida precisament a ser optimistes.

Ferran Casas i Manresa

L'opinió i l'anàlisi també aniran carregades i aviat anunciarem més novetats, a més de la del catedràtic de la UOC, que serà el nostre penalista de guàrdia i respondrà també els dubtes i comentaris dels lectors. Ja podeu llegir les opinions sobre el judici d'i també l'anàlisi del nostre redactor en capI un altre assumpte que podria acabar als tribunals, o si més no amb una gran polèmica, són les denúncies que aquests dies proliferen d'abusos sexuals per part de religiosos al nostre país. Ahir l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va haver de demanar perdó en la seva homilia pels casos que han afectat la seva comunitat. I també ahir vam saber, gràcies a la feina de Guillem Sànchez a El Periódico, que diverses persones denuncien a Constatí, al Tarragonès, haver rebut abusos del capellà del poble , mossèn Llagostera, ja mort, quan eren nens. Un d'ells és el bateria d'Els Pets, Joan Reig. Al seu darrer disc dedica al cas una cançó, Corvus. "On era el teu Déu quan la meva pell tocaves / i on era el meu quan jo espantat callava", diu la balada que podeu escoltar aquí . El bisbat es va espolsar ahir responsabilitats . L'Església no pot mirar cap a una altra banda i ha de prendre mesures. Encara és massa important a la nostra societat.En els darrers anys les institucions han avançat en la transparència. La majoria de les webs d'ens públics o amb participació del sector públic expliquen qui cobra què i en concepte de què. Hi ha, però, encara excepcions i la informació té poc valor si no se sap llegir i contextualitzar. El Teatre Lliure era una d'aquestes institucions opaques. El món de la cultura ha passat estretors amb la crisi, però alguns n'han escapat, com ara Lluís Pasqual, que fa uns mesos va deixar la direcció del teatre enmig d'una forta polèmica . Ara, gràcies a la recerca que ha fet a l'Ara la periodistasabem que en vuit anys, en concepte de direcció de l'equipament i també d'alguns espectacles, va cobrar més d'1,5 milions, el doble que un conseller de Cultura, fins i tot quan el futur del Lliure estava amenaçat per la crisi. El 2013 hi havia risc de tancar el teatre -que tenia un 80% d'aportació de les institucions públiques- i Pasqual va cobrar 283.896 euros. No va ser víctima de les retallades.Encara que sembla que no en siguin molts, hi ha monàrquics a Catalunya. Dimecres passat, els catalans partidaris de la dinastia van reunir-se per. És una iniciativa que va engegar l'any passat la Unió Monàrquica d'Espanya, una entitat presidida per l'empresari Joaquim Corominas i que té implantació a tot l'Estat. En aquesta ocasió van aplegar-se a Barcelona una trentena de persones per beure un "vino español" a la salut del monarca. Una cosa curiosa de la trobada és a qui van triar com a convidat especial: David Hernández, el president de Politeia, l'associació creada recentment per policies nacionals, policies locals, guàrdies civils i mossos d'esquadra que s'anomenen "constitucionalistes". Es veu que així se sentien ben protegits.Tal dia com avui de l'any 1981, avui fa 38 anys, es va produir una de les imatges de la Transició. Va ser a Euskadi, a la Casa de Juntes de Gernika, edifici d'especial significació per a l'autogovern basc i seu política de la diputació foral de Biscaia. Joan Carles I feia el seu primer viatge a Euskadi en un context molt marcat pels atemptats d'ETA (el 1980 va matar 93 persones a Espanya). Allà l'esperaven electes bascos i quan el monarca va començar el discurs una vintena de representants d'HB, entre ells Jon Idigoras, Santi Brouard (els GAL el van matar el 1984) o Miguel Castells,, l'himne del soldat basc. Els militars, que dies després donarien un cop d'estat a Madrid, ho van entomar com una humiliació. Als representants de l'esquerra abertzale el Tribunal Suprem els va jutjar i condemnar el 1983 per desordre públic, però no per injúries. El 1986 el TC en va anul·lar la sentència. Aquí us deixo les imatges dels incidents , que no he pogut trobar amb so. A ETB ho recordaven alguns dels protagonistes El 4 de febrer de 1942, avui compliria 77 anys, va néixer a Alcoi, al País Valencià, el cantautor i actor. Va morir a Barcelona de càncer el 1995. És una de les veus més heterodoxes i compromeses socialment de la Cançó. De militància comunista, de ben jove es desplaça a Barcelona i va fer multitud de treballs. La fera ferotge, que és també una de les seves cançons més mítiques, va ser el seu primer disc i ja hi criticava l'obsessió franquista per l'ordre i la passivitat de les classes mitjanes. Actuava sovint acompanyat del guitarrista Toti Soler. Furtivos va ser una de les seves millors actuacions a la pantalla. Us deixo La fera ferotge

