NacióDigital serà el diari del judici a l'independentisme

És un judici a la democràcia, als que van posar les urnes i van obeir el mandat democràtic de l'1 d'octubre. Un procés que posa a prova la qualitat democràtica d'Espanya i de la seva Justícia, així com la capacitat de resistència i de resposta de les forces independentistes. I aho tenim tot a punt per informar-vos-en amb detall i rigor. En els propers dies posarem en marxa l'especial, un diari monogràfic on hi trobareu tota la informació per explicar-vos tots els detalls del que passi al Tribunal Suprem a partir del dia 12, però també de les reaccions que es generin a Catalunya.El futur polític del país es courà al Suprem i el resultat condicionarà les relacions entre la Generalitat i la Moncloa, i la durada de la legislatura catalana i espanyola. Des del diari digital líder desplegarem tots els recursos periodístics en aquest especial, que inclourà la retransmissió en directe de les sessions i un minut a minut dels periodistes desplaçats a la capital espanyola, que podreu seguir des de tots els dispositius.Les cròniques, reportatges, entrevistes, opinions i els temes de dades i interactius es veuran complementats per vídeos dels millors moments i resum del dia, i comentaris d'àudio des de Madrid (o des del punt d'interès informatiu que sigui) cada migdia. Aniran a càrrec del subdirector,; el redactor en cap,; el cap de Política,; i les redactoresEls continguts especials, que fa setmanes que preparen la redacció i el departament de tecnologia, es complementaran amb noves seccions per cobrir el judici des de tots els angles. El catedràtic de dret penal de la UOCrespondrà cada divendres al migdia, en una sessió de Facebook live, les preguntes de la redacció i dels lectors, i valorarà el que hagi passat al Suprem i la repercussió que pot tenir. La seva secció portarà per títol "Amb toga". El periodista, que forma part de l'equip de Media.cat, l'observatori crític dels mitjans, farà la secció diària "La caverna, a judici" amb l'anàlisi de la premsa espanyola, iatendrà el ressò a la premsa internacional.Les newsletters matinals del Despertador (de dilluns a dijous) i La Brúixola (divendres), a càrrec de Ferran Casas i Joan Serra Carné respectivament, tindran un suplement nocturn els dies de sessió al Suprem. Els que hi esteu subscrits rebreu cada vespre un petit resum i una selecció, en format escrit i audiovisual, del més destacat de la jornada.Si voleu seguir el judici des de tots els punts de vista, heu de seguiri les seves xarxes ( Twitter Instagram ). I els propers dies estigueu molt atents a l'especial

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor