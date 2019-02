Bosch assegura que l'Estat haurà d'«explicar la veritat» sobre el judici de l'1-O a l'estranger

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha assegurat que tot i que a l'estranger costi entendre el que està passant a Catalunya, hauran d'"explicar la veritat i facilitar l'accés a tots els mitjans i observadors" sobre el judici del procés independentista."Seran els que faran entendre a tothom que aquí tenim un problema molt gran amb l'Estat espanyol", ha expressat Bosch, que ha participat aquest dissabte a la Noguera (Lleida) en un debat sobre transparència i participació en l'àmbit local amb diversos alcaldes de la comarca.El conseller ha detallat que ha acudit a aquesta jornada per "explicar la importància de la participació i com ha d'arribar fins a l'últim nivell" i ha afegit que no es pot acceptar que es penalitzi la gent per participar, votar i decidir el futur polític.Bosch, acompanyat de la directora general de Relacions Exteriors, Mireia Borrell, i el director general d'Afers Multilaterals i Europeus, Isidre Sala, ha iniciat la jornada amb una visita guiada a la central hidroelèctrica de Camarasa que enguany celebra el seu centenari.Després s'ha desplaçat a l'Ajuntament de Camarasa on ha estat rebut per l'alcaldessa, Isabel Lizaso, ia la tarda s'ha traslladat a Balaguer on també ha visitat el seu consistori acompanyat per l'alcalde, Jordi Ignasi Vidal.A més, al Centre d'Empreses Innovadores de la Balaguer ha participat en una reunió-debat amb emprenedors de la comarca sobre els reptes de la internacionalització de les start-ups locals.

