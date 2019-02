Un Barça agredolç empata contra el València tot i el doblet de Messi (2-2)

Sempre parece fácil com ele... 🐐👽 pic.twitter.com/7A29kOcW7w — Ericky Maier (@erickymaier) 2 de febrer de 2019

El Futbol Club Barcelona ha empatat 2 a 2 amb el València al Camp Nou després d'un partit esbojarrat, caòtic i amb un Messi absolutament protagonista. El capità i millor jugador del món ha aconseguit aixecar un marcador que semblava perdut però problemes musculars han aconseguit desinflar l'astre argentí i l'equip, que només ha aconseguit empatar.El partit ha començat amb intensitat però fins al minut 10 no ha arribat la primera jugada amb especial perill. Els jugadors del Barça han reclamat un possible penal que l'àrbitre, després de revisar el VAR, ha considerat que no eren mans d'un defensa del València a xut de Semedo.Amb Aleñá i Arturo Vidal remenant les cireres al mig del camp, el Barça ha intentat superar l'equip de Marcelino ha vingut al Camp Nou amb les idees molt clares, tancar-se al darrere amb les línies molt juntes i esperar per sortir al contraatac. La tàctica del tècnic valencianista s'ha vist compensada quan en el minut 23, després d'una possible falta a la frontal de l'àrea del València a Messi ha acabat amb el gol de l'equip visitant. Un contraatac dirigit a la perfecció per Rodrigo s'ha materialitzat a través de les botes de Gameiro.La reacció del Barça ha arribat immediatament, quan en una centrada de Coutinho, desviada per un defensa, ha estat a punt de marxar. Neto ha evitat l'empat amb una aturada de mèrit. Se li ha complicat la tarda al Barça quan en el minut 32, Parejo ha fet pujar el 0-2 en transformar un penal comès per Sergi Roberto.Cinc minuts més tard, Lato ha comès penal a Semedo que Messi s'ha encarregat de xutar. El 10 del Barça ha escurçat distàncies des dels onze metres. Amb aquest resultat s'ha arribat a la mitja part.Els últims 45 minuts han començat amb una gran intensitat per part dels homes de Valverde, a destacar Carles Aleñá, que ha connectat molt bé amb Messi per intentar revertir el marcador. Tot i això, el València ha tornat a agafar ritme i ha contraatacat les arribades dels blaugranes, fet que ha obligat a Ter Stegen a fer un pas endavant.El ritme del partit ha augmentat, donant continuïtat a la pilota i més velocitat per part dels blaugranes. Però una vegada més, l'astre argentí, el millor jugador del món, el capità blaugrana, Leo Messi, ha rescatat l'equip. Amb una jugada caòtica i amb un mínim d'espai, ha engaltat la pilota per empatar el partit. 2 a 2 i entrada d'Artur per Coutinho.El Camp Nou, però, ha contingut l'al·lè amb les molèsties que ha començat a patir Messi a la zona de l'abductor i ha hagut de sortir de la gespa per rebre tractament mèdic. A partir d'aquest fet, el Barça ha començat a desinflar-se i el València ha començat a mossegar encara més fort.Undiano Mallenco només ha afegit dos minuts d'afegit, fet que ha estat molt protestat pels blaugranes, amb groga per Jordi Alba, que estarà sancionat pel pròxim partit contra l'Athletic. Tot i això, el conjunt de Valverde no ha pogut revertir un resultat que el situa a cinc punts del segon, l'Atlético de Madrid.

