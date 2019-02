​Els presos que estan a Soto del Real comparteixen mòdul amb Bárcenas i Rato

El trasllat fins a la presó d’Alcalà-Meco ha estat llarg, però ha anat bé. Amb la Dolors hem tornat al mateix mòdul on érem. Moltes gràcies a tothom que ahir ens va acompanyar. Preparades pel dia 12.💪 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de febrero de 2019

Els presos polítics que aquest divendres van ser traslladats a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco estan en mòduls de respecte i en cel·les individuals, segons han informat a l'ACN fonts penitenciàries. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan al mòdul de respecte número 10, el mateix on ja havien estat els Jordis anteriorment. De fet, tots set comparteixen mòdul amb l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato.Tots els presos rebran els seus ordinadors un cop hagin estat inspeccionats, segons han indicat les mateixes fonts. Durant aquest cap de setmana tenen l'opció de començar a rebre visites de familiars.Pel que fa a Alcalá-Meco, Carme Forcadell ha confirmat a través del seu compte de Twitter que està amb Bassa al mateix mòdul on ja havien estat abans del trasllat a Catalunya.Pel que fa als ordinadors, fonts penitenciàries han explicat que encara estaran a disposició dels presos un cop hagin estat inspeccionats. Recorden que el jutge instructor, Pablo Llarena, va autoritzar que en tinguessin, però que abans de lliurar-los als presos han de ser revisats. Els ordinadors, que són torres i no portàtils, estan a ingressos, on es farà aquesta inspecció.Aquest dissabte al matí, la parella de Jordi Sánchez, Susanna Barreda, havia denunciat que "de moment" no havien pogut entrar amb l'ordinador per preparar la seva defensa, i el mateix president de la Crida ha dit a través de Twitter esperar rebre'l "immediatament" per afrontar "la defensa amb garanties".Tal com ja van informar fonts penitenciàries aquest divendres, els presos podran reunir-se amb els seus advocats sense vidres pel mig ni restriccions horàries. Les comunicacions institucionals i amb autoritats tindran lloc a petició dels interns sempre que no entorpeixin les comunicacions de la resta d'empresonats del centre.

