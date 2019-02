És prioritari enfortir la Marea pensionista per assolir els objectius del programa i tenir una organització creixent en el territori de Catalunya, l'èxit de la manifestació és dels seus activistes incansables que lluiten pels drets socials @catalunya_marea @pensionazo_no pic.twitter.com/JZ6HtEOGpu — XARXA SOCIALISME 21 (@XSUC_S21) 2 de febrero de 2019

Unes 2.300 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte al centre de Barcelona per unes pensions dignes i la seva revaloració d'acord amb l'IPC. La manifestació estava convocada per Marea Pensionista de Catalunya i la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions a la plaça Universitat.Els pensionistes que han participant en la protesta han portat pancartes amb el lema "No al pacte de Toledo" i a també a favor de "pensions públiques als 65 anys garantides pels pressupostos de l'Estat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor