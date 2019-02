​L'ACM organitza una trobada nacional de joves electes

Una cinquantena de joves electes o responsables de Joventut dels ens locals han participat aquest dissabte al matí a Fonollosa en la trobada nacional de joves electes , organitzada pel Fòrum de Joves Electes de l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el president de l’ACM, David Saldoni, han fet la cloenda de la trobada.David Saldoni ha destacat que la proximitat dels ens locals a l'hora de fer polítiques pels ciutadans. "Tenim nous reptes que es basen en la gestió de les persones", ha dit, en el sentit que "fer política és desenvolupar projectes i donar respostes a les necessitats de la gent, però també gestionar les relacions amb els ciutadans, amb els líders veïnals, els representants de les entitats, els representants polítics... entendre i afrontar els seus punts de vista. I aquesta és una gran responsabilitat que tenim la gent que ens dediquem al servei públic".Per la seva banda, el conseller Chakir el Homrani, ha destacat el paper dels municipis en les polítiques per a les persones: "Al Govern ho tenim clar: el paper dels municipis en les polítiques socials preventives i de proximitat és clau. Per això, per impulsar-les i que siguin eficients, els pobles i les ciutats hi heu de prendre part. Us les heu de fer vostres". I s'ha referit als joves electes explicant que "sou un clar exemple de com es concreten les polítiques de proximitat. De què hi podeu aportar. Vosaltres, que esteu al territori sou una peça bàsica per l'impuls d'aquestes polítiques socials preventives i de km 0".La trobada nacional de joves electes ha comptat amb tres tallers de treball participatius, centrats en com millorar la gestió d’equips, la intel·ligència emocional i la comunicació pública. La voluntat era donar noves eines als joves electes, tant de cara a les eleccions municipals del mes de maig com per a les seves responsabilitats de govern local.La trobada també ha comptat amb la directora general de Joventut, Norma Pujol, que ha destacat la rellevància "de formar als joves electes, i no només com a regidors de joventut, sinó com a electes".Per la seva banda, el president del Fòrum de Joves Electes de l’ACM i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, ha apuntat que els quatre pilars de l'ACM passen per "les polítiques d'habitatge, dissenyar el nou pla nacional de joventut, participació en el procés d'elaboració de la llei de territori, i formar els joves electes".

