Les noves adreces per escriure als presos a Soto del Real i Alcalá Meco

ATENCIÓ❗️ja tenim la nova adreça per 📝escriure al Raül:



Raül Romeva Rueda

Módulo 10 – Centro Penitenciario Madrid V, Soto del Real. M-609, Km 3.5, 28791 Soto del Real, Madrid



Que les nostres cartes siguin la seva finestra al món! 📩 pic.twitter.com/wKSwEe1xPB — FreeRomeva 🎗 (@FreeRomeva) 2 de febrero de 2019



Si voleu escriure cartes, la nova adreça és:



Jordi Turull Negre

Módulo 10 – Centro Penitenciario Madrid V, Soto del Real. M-609, Km 3.5,

28791 Soto del Real, Madrid — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 2 de febrero de 2019

📝Aquesta és l'adreça on podeu escriure a la presidenta Forcadell:



Carme Forcadell Lluis

Centro Penitenciario Madrid I, Mujeres - Mód. B2

Carretera de Alcalá-Meco, Km. 4,5

28805 Alcalá de Henares (Madrid)



Envieu-li cartes, articles, notícies... I recordeu sempre el remitent. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de febrero de 2019

Aquesta és l'adreça on podeu enviar correspondència:



Dolors Bassa Coll

Centro Penitenciario Madrid I, Mujeres - Mód. B2

Carretera de Alcalá-Meco, Km. 4,5

28805 Alcalá de Henares (Madrid)



Recordeu sempre remitent.

Gràcies. — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 26 de marzo de 2018

Els presos polítics ja es troben a les presons d'Alcalá Meco i Soto del Real des d'aquest divendres. Tots estan en mòduls de respecte i en cel·les individuals i ja poden rebre visites de familiars. Els empresonats volen seguir rebent cartes de suport i per aquest motiu faciliten les noves adreces per a tothom qui els vulgui fer arribar el seu missatge.Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan al mòdul de respecte número 10, el mateix on ja havien estat els Jordis anteriorment. Els remitents han d'enviar les cartes a "Módulo 10 – Centro Penitenciario Madrid V, Soto del Real. M-609, Km 3.5, 28791 Soto del Real, Madrid".Carme Forcadell i Dolors Bassa estan a la presó d'Alcalá Meco. Les dues polítiques, que també esperen que arrenqui el judici pel procés, han facilitat les seves adreces, que són les mateixes que tenien mentre eren a la presó madrilenya. "Centre Penitenciario Madrid I, Mujeres - Mód. B2, Carretera de Alcalá-Meco, Km. 4,5 28805 Alcalá de Henares (Madrid)"Dolors Bassa ha recuperat un tuit del 28 de març del 2018 on es mostra l'adreça.

