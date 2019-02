Puigdemont, entrevistat a Radio-Canada: «Espanya no és una democràcia exemplar»

Carles Puigdemont segueix defensant que "ningú ha de ser empresonat o jutjat per obeir el mandat d'un parlament legítim que va decidir convocar un referèndum i donar la paraula al poble". El president a l'exili es va mostrar així de contundent en una entrevista a Radio-Canada. Des de Waterloo, Puigdemont va manifestar que ha de seguir defensant els drets dels catalans a l'autodeterminació i alhora, ha de denunciar que els delictes dels quals són acusats per l'estat espanyol els presos polítics i els exiliats, "són una construcció fantàstica del poder polític". A propòsit d'això, ha afegit que "Espanya no és una democràcia exemplar".Davant les preguntes d'Anne-Marie Dussault, Puigdemont va admetre que la situació dels presos i dels exiliats és una situació "dura" però que cal seguir endavant i "lluitant". En la conversa amb la periodista, Puigdemont va dir que era "sorprenent" que a la Unió Europea sigui legal un referèndum a Escòcia i que "a Espanya sigui un delicte".A continuació, us facilitem l'entrevista de Puigdemont:

