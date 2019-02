Les associacions de guàrdies civils defensen l'agent del vídeo dels presos polítics

#INFORMAMOS



AUGC va a defender al guardia civil suspendido y lo va ha hacer con todos sus medios disponibles.



La Asesoría Jurídica Nacional de AUGC ya está trabajando para defender a nuestro afiliado y a todos aquellos que vean sus derechos cercenados. — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 2 de febrer de 2019

@interiorgob machaca sin mesura a sus funcionarios x presiones políticas??

La suspensión de funciones, recogida en el artículo 92 de la Ley 29/2014 de régimen de personal de @guardiacivil se podrá acordar contra el imputado en un procedimiento penal o en caso de FALTA MUY GRAVE. https://t.co/AWFcdd3DC0 — Marcelino García (@Marce_UnionGC) 2 de febrer de 2019

Diverses associacions de guàrdies civils han sortit en defensa de l'agent que va gravar el vídeo des d'un dels vehicles que custodiava el trasllat dels presos polítics . Tot plegat després que l'institut armat hagi anunciat un expedient disciplinari i la suspensió de funcions –una situació que en cap cas suposa que deixi de percebre el sou-.Ahir a la nit, la Guàrdia Civil va reaccionar a través d'una nota de premsa en la que s'anunciava que el director general de l'institut armat, Félix Azón, ordenava "l'obertura d'un expedient disciplinar, així com la suspensió de funcions de l'agent com a mesura cautelar". La decisió va arribar després de la indignació per haver-se filtrat la gravació on es podia escoltar com un dels agents es burlava dels manifestants concentrats a l'exterior de la presó de Brians.Diverses associacions de guàrdies civils s'han posat al costat del policia. La més contundent ha estat l' Associació Unificada de Guàrdia Civil (AUGC), la majoritària, que "defensarà l'agent suspès amb tots els seus mitjans disponibles". "No acceptarem judicis sumaríssims i que es trepitgi la Constitució i la presumpció d'inocència", han assenyalat en un comunicat.La Unió de Guàrdies Civils (UGC), per la seva banda, denuncia que s'actuï "sense mesura contra els funcionaris per pressions polítiques".Es dona la circumstància que la música que escoltaven els agents des del vehicle és una cançó que es burla de la Guàrdia Civil, anomenada O.V.N.I (Objeto Verde No Inteligente), de Josetxu Piperrak i the Riber Rock Band.

