​Els presos polítics estan en cel·les individuals i poden començar a rebre visites de familiars

El trasllat fins a la presó d’Alcalà-Meco ha estat llarg, però ha anat bé. Amb la Dolors hem tornat al mateix mòdul on érem. Moltes gràcies a tothom que ahir ens va acompanyar. Preparades pel dia 12.💪 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de febrero de 2019

Els presos polítics que aquest divendres van ser traslladats a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco estan en mòduls de respecte i en cel·les individuals, segons han informat a l'ACN fonts penitenciàries. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan al mòdul de respecte número 10, el mateix on ja havien estat els Jordis anteriorment. De fet, tots set comparteixen mòdul amb l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato.Tots els presos rebran els seus ordinadors un cop hagin estat inspeccionats, segons han indicat les mateixes fonts. Durant aquest cap de setmana tenen l'opció de començar a rebre visites de familiars.Segons les mateixes fonts, tots els presos han passat bé la nit. A partir d'aquest dissabte ja s'han integrat a la rutina de les presons, aixecant-se a les vuit del matí i poden participar en les diferents activitats que es fan al mòdul.Està previst que els presos estiguin en els mòduls de respecte on han ingressat durant tots els mesos que duri el judici. De fet, han agrupat els presos als mateixos mòduls per facilitar els trasllats durant els dies que hi hagi sessió al Tribunal Suprem.Pel que fa a Alcalá-Meco, Carme Forcadell ha confirmat a través del seu compte de Twitter que està amb Bassa al mateix mòdul on ja havien estat abans del trasllat a Catalunya.Pel que fa als ordinadors, fonts penitenciàries han explicat que encara estaran a disposició dels presos un cop hagin estat inspeccionats. Recorden que el jutge instructor, Pablo Llarena, va autoritzar que en tinguessin, però que abans de lliurar-los als presos han de ser revisats. Els ordinadors, que són torres i no portàtils, estan a ingressos, on es farà aquesta inspecció.Aquest dissabte al matí, la parella de Jordi Sánchez, Susanna Barreda, havia denunciat que "de moment" no havien pogut entrar amb l'ordinador per preparar la seva defensa, i el mateix president de la Crida ha dit a través de Twitter esperar rebre'l "immediatament" per afrontar "la defensa amb garanties".Tal com ja van informar fonts penitenciàries aquest divendres, els presos podran reunir-se amb els seus advocats sense vidres pel mig ni restriccions horàries. Les comunicacions institucionals i amb autoritats tindran lloc a petició dels interns sempre que no entorpeixin les comunicacions de la resta d'empresonats del centre.

