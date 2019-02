Torra assistirà al Suprem en el primer dia del judici a l'1-O

El 12-F assistiré al Suprem al judici contra la democràcia i contra el poble de Catalunya. Hem d’acusar l’estat espanyol de vulnerar els drets civils i humans i sortiré al món a ser l’altaveu dels presos polítics. Ho he explicat durant la visita a la @firacandelera. pic.twitter.com/FPxXjZcgii — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 de febrer de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, assistirà a la primera jornada del judici de l'1-O al Tribunal Suprem, que data del 12 de febrer. A més, assegura que tenen intenció d'exercir d'"altaveu" de presos i exiliats durant el judici de l'1-O i denunciar "la injustícia que es viu a Catalunya" a nivell internacional.Torra ha avançat que "multiplicaran" les visites a nivell internacional per fer arribar "aquest clam de justícia que expressa el poble de Catalunya" per tot el món. També s'ha mostrat satisfet de la suspensió de l'agent de la guàrdia civil que va gravar el vídeo durant el trasllat dels presos de l'1-O."Només faltaria que no se l'hagués suspès", ha dit, tot afegint que espera que se l'acabi "expulsant del cos". "Molts ens vam sentir vexats", ha lamentat Torra. Al vídeo, gravat des de l'interior d'una furgoneta policial, se senten els agents de la furgoneta com riuen mentre a les imatges captades a través de les finestres del vehicle es veuen les persones que acomiaden els presos.

