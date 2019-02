Torrent adverteix Borrell: «No tapareu mai els cops de l'1-O ni la vergonya de tenir presos»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha carregat contra el ministre Josep Borrell per la campanya engegada per contrarestar la informació dels independentistes. "Per molts diners que us gasteu amb campanyes, vídeos i imatges per difondre arreu del món, no tapareu mai els cops de l'1-O, no amagareu la vergonya de tenir els polítics presos", ha sentenciat Torrent.Davant d'això, ha assegurat que "toca lluitar per desmuntar la farsa i la injustícia del judici" i treballar perquè els "sacrificis" dels líders independentistes i el de les seves famílies no sigui "en va". El president del Parlament ha fet aquestes declaracions en el marc de la campanya d'ERC "Ciutats republicanes, ciutats de progrés" que s'ha celebrat aquest dissabte a Cambrils.

